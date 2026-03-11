Кметът Галина Стоянова постави ключови въпроси пред МРРБ по време на работна среща

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова беше гост на работна среща с екипа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, воден от заместник-министъра Дора Янкова, в рамките на семинар на дирекция „Жилищна политика“ и звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се провежда в Казанлък.



Кметът приветства участниците и подчерта, че подобни срещи са важни, защото дават възможност „практиката да се срещне с теорията“. Тя отбеляза, че програмата за саниране е от изключително значение, тъй като над 130 000 български граждани ще могат реално да видят и усетят резултатите от европейското финансиране в домовете си.



По време на разговора г-жа Стоянова постави и два съществени въпроса, пред които са изправени общините.



Първият е свързан с необходимостта от ясно тълкуване на правилата за държавните помощи. Кметът посочи, че съществуват два идентични случая – общински жилища и социални жилища на територията на общината, които на практика изпълняват една и съща функция и обслужват гражданите по сходен начин, но въпреки това за социалните жилища липсва ясно тълкуване по отношение на режима на държавната помощ.



Вторият поставен въпрос е свързан с финансирането на административните екипи в общините, които работят по проектите. Кметът Стоянова подчерта, че общинските служители извършват съществена част от работата по проектите – включително подаване на всички документи и отчети в системата ИСУН, подготовка на документация и координация на дейностите, но за съжаление на този етап те са изключени от финансовото подпомагане, предвидено за екипите по проектите.



Тя изрази и увереност, че предстоящите близо 600 проверки от екипите на МРРБ на място в страната ще покажат реалната работа на общините и ще опровергаят насажданите съмнения сред гражданите относно управлението на средствата по програмите.



Семинарът събира експерти от дирекция „Жилищна политика“ и звеното за изпълнение на НПВУ, които обсъждат изпълнението на проектите за енергийно обновяване на жилищния фонд, финансовото отчитане и контрола по реализацията им.

