Владимир Крумов, областен управител на Бургас:  Министерството на туризма ще рекламира Южното Черноморие като общ продукт

„Тази година за пръв път държавата прие нашата идея Южното Черноморие да е обединено и да се рекламира като един общ туристически продукт“. Това заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов на откриването на форума “Бранд Средец – Магията на Странджа“, който е организиран от Общество „Културно наследство“ и община Средец, като част от националната кампания на „Стандарт“ - „Чудесата на България“.

„Само до преди годин всяка община се справяше сама, а държавата помагаше. Сега министър Боршош ни подкрепи в решението Министерството на туризма да релмамира Южното Черноморие като общ продукт. Самите ние не очаквахме толкова бързо да видим резултатите от рекламната стратегия „Дълголятие“, която неочаквано доби голяма популярност и видяхме какво се случи в Царево, Приморско, Созопол и останалите общини“, каза още областният управител, който подчерта, че Бургаска област е най-красивата област в Република България.

„Имаме море, сгушено между две невероятни планини – мистичната Странджа с нейната история и богат културен ресурс, плюс Стара планина. На запад са Малко Търново и Средец, където след летния сезон обхващаме винения туризъм в общините, известни с производството на вина – Карнобат, Сунгурларе и Поморие, което освен това през лятото е и популярна туристическа дестинация.

Владимир Крумов подчерта, че обединението на общините и властта са постигнали много добър резултат. Той се обърна към местното самоуправление на общините да работят заедно и припомни, че нито една администрация не прави нещо, защото така е поискала

„Общинският съвет има решаващия глас. Той не решава за себе си, а за хората. Държавата ще помогне в лицето на Министерството на туризма. Започнахме разговори и с Министерството на културата как да развием тези невероятни богатства, които имаме“, каза още областният управител и подчерта, че община Средец е най-голямата в областта по площ.

Владимир Крумов обърна внимание и на пътната мрежа като важен фактор за развитието на туризма.

„Добър туристически продукт, местна власт, държава и хубави пътища – това са най-важните неща, за да се развие един туризъм. От инж. Митко Порязов, директор на областно пътно управление в Бургас имам уверението, че чрез много проекти, ще се рехабилитират голяма част от пътищата. В момента, в който имаме финансовия ресурс веднага ще започнем да работим. Това е далновидното мислене за бъдещето – като имаш готов проект и го представиш на Министерски съвет, да се получи финансиране. Римляните още в древността са го измислили – има ли път – има развитие, има и туризъм“, беше категоричен губернаторът. Той подчерта, че Средец и кметът

инж.Иван Кичев могат да разчитат на съдействие и помощ от Областната администрация.

„Ще направим дори и невъзможното да се случат хубави неща, защото в Средец има какво да се случи. Виждаме, че градът променя облика си, извършват се много строително-монтажни работи, което е голям плюс. Всеки дошъл на почивка на Юг може за един час да дойде в Средец, да се разходи, да влезе в музеите и да види какви богатства се крият в тях“, каза още областният управител, който е убеден, че тайната на успеха е в обединението и погледът в правилната посока.

Той съобщи още, че се подготвя много интересен проект, в който е включена и община Средец. Засега с министър Боршош обаче ще го запазят в тайна, за да може той да стартира, след като се избистри концепцията за осъществяването на идеята.

