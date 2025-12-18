Бубарски къщи очароват туристите в наше село

В самото сърце на Източните Родопи, по живописното поречие на Бяла река и едва на три километра от българо-гръцката граница, се намира Долно Луково – малко, но изключително наситено с история село.

То е на 26 километра южно от Ивайловград, то остава извън масовите туристически маршрути, но впечатлява с автентична архитектура, драматично минало и силно духовно присъствие. Макар официално да не е обявено за архитектурен резерват, селото изглежда именно като такъв – естествен музей на открито.

Село, родено от чумата

Историята на Долно Луково започва с бедствие. През 1693 г. чумна епидемия, дошла от Солун, покосява тогавашното селище Суванли, разположено на левия бряг на Бяла река. От около 70 къщи оцеляват малцина. Според преданието жителите вярвали, че течащата вода може да спре заразата, и преминали реката, за да се спасят. На десния ѝ бряг те основали ново селище, което по-късно получава името Долно Луково. От старото село до наши дни е запазен единствено параклисът на мъжкия манастир „Св. Георги“ – ням, но силен свидетел на трагичното начало.

Каменна архитектура и бубарски къщи

Долно Луково впечатлява с напълно съхранената си традиционна архитектура. Къщите са изградени от камък, с дебели стени и покриви от каменни плочи, вместо керемиди. Този тип строителство не е случаен – през Възраждането основният поминък на местното население е било бубарството, или отглеждането на копринени буби. Почти всяко семейство е имало специално обособени помещения за бубите, а така наречените бубарски къщи са отличителна черта на селото и до днес.

След края на пашкулопроизводството, в по-ново време местните се пренасочват към земеделие. И днес около 110 жители на селото се занимават основно с отглеждане на тютюн и сусам, съхранявайки връзката си със земята и традиционния начин на живот. Социалният живот на селото се съсредоточава около мегдана, където в една бяла двуетажна къща се помещават едновременно смесеният магазин и малката пивница – истинско средище за срещи и разговори.

