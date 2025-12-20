Градът на омайното вино

Скътан уютно в южните склонове на Пирин планина, сред причудливи пясъчни пирамиди, Мелник съчетава вековна история, прочуто омайно вино и неподправен възрожденски дух. Разположен е на 22 км от Сандански, на около 175 км южно от София и на 30 км от границата с Гърция.

Мелник е най-малкият град в България. По официални данни населението му наброява малко над 200 души, макар в миналото той да е бил значимо балканско селище с хиляди жители.

История от древността

Историята на Мелник започва в дълбока древност. Археологически находки свидетелстват, че районът е бил обитаван още от траките от племето меди, към което принадлежи легендарният Спартак. През вековете тук последователно се заселват римляни, византийци и славяни, като славяните дават името на града. Думата „мел“ означава бяла глина или креда – пряка препратка към светлите пясъчни образувания, характерни за района.

Първите писмени сведения за Мелник датират от 1215 г., когато градът става столица на самостоятелно феодално княжество, управлявано от деспот Алексий Слав – племенник на цар Калоян. По негово време Мелник преживява истински разцвет. Изграждат се църкви, крепостни стени и представителни обществени сгради, а градът се утвърждава като важен търговски и духовен център.

През Средновековието Мелник достига население над 10 000 души и се нарежда сред значимите градове на Балканите. В следващите векове преминава под властта на Византия, Никейската империя, Сърбия и България, а през 1395 г. става част от Османската империя.

Традициите са живи

Истинската слава на Мелник обаче е неразривно свързана с винопроизводството. Традициите в този занаят датират още от Средновековието, когато плътното червено мелнишко вино е високо ценено в дворовете на византийски, френски и испански аристократи.

Тайната на характерния му вкус се крие в уникалния сорт грозде „Широка мелнишка лоза“, съчетан със специфичния климат на района – обилно слънце, песъчливи почви и топли южни ветрове. Виното е отлежавало в огромни дървени бъчви, съхранявани в подземни тунели под града, които поддържали постоянна температура, идеална за зреене.

И днес тази традиция е жива. Винарните в района на Мелник продължават да произвеждат вино по стари рецепти, а посетителите могат да го опитат там, където то е създадено.

Музей под открито небе

Сред най-ценните архитектурни паметници в Мелник е Болярската къща – една от най-старите запазени жилищни сгради на Балканския полуостров. Обявена за архитектурен паметник през 1965 г., тя е била резиденция на деспот Алексий Слав. Частично разрушена през XIII век, сградата е възстановявана и преустройвана многократно. В началото на XVIII век претърпява основно обновяване, включително изграждане на тавански етаж и часовникова кула, съществувала до началото на XX век.

Сред емблематичните възрожденски къщи се открояват още Кордопуловата и Пашовата къща – ярки примери за заможното мелнишко градско строителство от XIX век.

От някогашния прочут град със 7–8 хиляди жители и около 1300 жилищни сгради, днес Мелник е запазил духа си в малкия си мащаб, превръщайки се в музей под открито небе.

Останки от духовни паметници

Сред значимите духовни паметници са останките от Митрополитската църква „Свети Никола“, разположени в централната част на хълма със същото име. До наши дни са достигнали източната стена и отделни елементи от интериора на храма.

В източната част на хълма „Свети Никола“, южно от града, се намира манастирът „Св. Богородица Спилеотиса“. Построен в началото на XIII век по заповед на деспот Алексий Слав, манастирът е разположен на труднодостъпно място и днес е частично действащ.

Останките от църквата „Света Варвара“, разположени в североизточната част на Мелник под Кордопуловата къща, също напомнят за някогашното духовно величие на града.

Пристан за любители на природата

Над Мелник величествено се издигат Мелнишките пирамиди – уникален природен феномен, оформян в продължение на хилядолетия от вятъра и дъждовете. Около тях се редуват зелени поляни, гори и безкрайни лозови масиви, които обгръщат града и придават на района неповторима красота. Съчетанието между скални образувания, богата растителност и историческа атмосфера създава пейзаж с почти нереална хармония и превръща Мелник в притегателно място за любители на природата, фотографията, историята и спокойствието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com