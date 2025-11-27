Потопът продължава! Бедствено положение в още една община

Поради интензивните валежи през последните часове ситуацията на територията на община Сандански е изключително сериозна, съобщиха от Общината. Поради тази причина е обявено бедствено положение.



Най-засегнати към момента са селата Ново Делчево, Лешница, Склаве, Джигурово, Лиляново и други, където има опасност от преливане на дерета и наводнения в ниските участъци.

Всички екипи на Пожарна безопасност, РУ – Полиция Сандански и Доброволческото формирование към община Сандански работят на място и оказват съдействие на гражданите.

Уведомена е Агенция "Пътна инфраструктура“, поради усложнената обстановка по републиканската пътна мрежа.



Припомняме, че в 13:00 часа днес и Община Петрич обяви бедствено положение, заради усложнената ситуация.

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха "червен код" за опасно време в общините Петрич, Сандански и Струмяни.

