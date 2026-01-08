Синоптиците с нова тежка прогноза за настъпилата истинска зима

С преминаването на студен атмосферен фронт започва рязък обрат в метеорологичната обстановка. Следващите няколко дни ще бъдат отчетливо зимни – със снеговалежи, вятър и сравнително ниски, но обичайни за сезона температури, като на места условията ще бъдат усложнени и потенциално опасни, съобщава Нова телевизия.

Студен фронт и бурен вятър обхващат страната

В четвъртък вятърът ще бъде от запад-северозапад, студен и с опасно силни пориви в Северна и Източна България. С понижението на температурите започналите валежи в Западна България ще преминат в сняг. В хода на деня снежният фронт постепенно ще се придвижва към Централна и Североизточна България, докато в Югоизточните райони валежите ще останат от дъжд.

Интензивни валежи, гръмотевици и висок риск от наводнения

И дъждът, и снегът ще бъдат временно интензивни. Очаква се и гръмотевична активност, която не е типична за месец януари. В отделни райони на Южна България ще продължат да се акумулират значителни по количество валежи, което поддържа висок риск от разливи на водоеми и активиране на свлачищни процеси.

Снежна покривка, навявания и бързо застудяване

Снежна покривка ще се образува в Западна и Северна България, както и в планинските райони. В ниската част на страната тя ще бъде предимно крехка, на места с натрупвания до около 10 сантиметра. В планините на Западна и Централна България снежната покривка ще достига 15-20 сантиметра. Заради силния вятър ще има условия за навявания и виелици. В четвъртък следобед температурите рязко ще се понижат до зимни стойности – между 2 и 7 градуса.

Мразовити сутрини и студен уикенд

В петък преди обяд облачността ще бъде минимална, но температурите ще са ниски. В отделни котловини на Западна България термометрите ще паднат до около минус 10 градуса. През деня, въпреки слънчевото време, температурите ще останат между 0 и 5 градуса.

През почивните дни ще преобладава облачно време със снеговалежи в повечето райони. В събота преди обяд ще вали в Западна България, а по-късно и през нощта срещу неделя – в Северна. Единствено в Югоизточна България ще се запазят условия за временно интензивни валежи от дъжд.

Ново застудяване и риск по пътищата

В неделя снеговалежите ще отслабват и намаляват, но в понеделник отново се очакват превалявания от сняг, с по-голяма вероятност в планините и в Източна България. Съществува голяма вероятност в края на тези процеси със снежна покривка да осъмнат и населените места край морето.

Температурите в топлите часове в събота ще бъдат между 3 и 8 градуса, до 10-11 в Югоизтока, а в неделя ще се понижат до между 0 и 5 градуса. Студена ще бъде и седмицата на традиционните кукерски игри в Пернишко и Кюстендилско, като ранните прогнози допускат именно на 13-14 януари призори температури от минус 10 до минус 15 градуса в котловините на Западна България.

Заради снеговалежите се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгави настилки, особено в ранните сутрешни часове. По планинските проходи и в Лудогорието ще има условия за снегонавявания, а в северозападните райони – за поледици. Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност за бърза обработка на настилките, като приоритет остават автомагистралите, натоварените първокласни и второкласни пътища и проходите между Северна и Южна България.

