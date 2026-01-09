След тих снежен ден, времето готви нов обрат

Днешният ден ще създаде усещане за относително спокойно и стабилно време, но това ще бъде само кратка пауза преди сериозна промяна. През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време, а температурите ще се задържат в рамките на обичайните за сезона стойности. Още следобед обаче ще започне постепенно увеличение на облачността, което ще постави началото на поредица от валежи и застудяване.

Слънчев ден с нарастваща облачност следобед

През деня ще бъде предимно слънчево, но след обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне, а в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна България, а в София около 2°.

Валежи и риск от поледици още през нощта

През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия за поледици, като температурите ще се задържат около и под нулата. Това ще създаде предпоставки за усложнена пътна обстановка и заледявания в по-високите и открити райони.

Планините с бурен вятър и снеговалежи

В планините облачността ще бъде променлива, като вечерта ще стане значителна в Западния Балкан, Витоша и Рила, където на места ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, а на 2000 метра около минус 6°.

Черноморието със слънце, но с чувствителен вятър

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 8°, температурата на морската вода ще е 9°-11°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снежен уикенд и рязко застудяване в началото на седмицата

През почивните дни ще бъде облачно със валежи. В събота в Горнотракийската низина и по Черноморието те ще бъдат от дъжд, а в останалата част от страната от сняг, като в Северозападна България ще има условия за поледици. В неделя в цялата страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В събота вятърът ще се задържи от юг и температурите за кратко ще се повишат, като минималните ще бъдат около нулата, а максималните от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони. По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. В неделя температурите ще бъдат с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, а в крайните източни райони до 3°-4°. В началото на новата седмица ще бъде студено, със значителна облачност и на места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните между минус 7° и минус 2°, като във вторник минималните ще се понижат още. В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в Южна България ще се повишат, докато в Дунавската равнина ще бъде мъгливо. В края на периода в Северна България ще остане облачно, мъгливо и студено, а над Южна България облачността ще бъде разкъсана, на места до предимно слънчево, като в Дунавската равнина температурите ще се задържат отрицателни през целия ден, а в Горнотракийската низина максималните ще достигнат 5°-6°.

