Адски порой! Два града под вода

Проливен дъжд причини локални наводнения в района на Сандански и Петрич. Тежка е обстановката в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

Край село Ново Делчево има закъсали коли заради образувала се огромна локва на един от изходите на населеното място. Екипи на полицията съветваха шофьорите, че "преминават на собствен риск и трябва да потърсят друг маршрут". Подобна е ситуацията и на другите изходи на селото, които са блокирани от придошлата вода.

Реките в района са с повишени нива, но те са далеч от критичните си стойности.

Община Петрич обяви бедствено положение от 13:00 часа днес, съобщиха от Областна администрация - Благоевград.



Падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.



Създаденият от областния управител Оперативен щаб работи в режим на извънредна ситуация и координира действията между институциите и общините.

Извънредна и опасна ситуация се разиграва и край Сандански. Мост в района на бензиностанция край града бе залят от придошлата река. Мостът буквално не се виждал.

Притеснителното е, че на него е заседнал лек автомобил с пътници.

След намесата на полиция, огнеборци и свидетели автомобилът е избутан и хората са спасени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com