Над 50 см сняг и минус 15 градуса в страната

Синоптикът от НИХМ Анастасия Стойчева каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че в петък температурите ще бъдат положителни, което създава предпоставки за заледявания по улиците.

В Северозападна България има най-голяма вероятност от образуване на поледици.

В хода на съботния ден снеговалежите ще продължат, обхващайки с различен интензитет Западна и Северна България. По-късно през деня и през нощта се очакват обилни снеговалежи в Лудогорието, Добруджа и Северното Черноморие.

Снежната покривка ще се увеличи и в някои райони на Западна България може да достигне до 20-30 см, в Предбалкана и Дунавската равнина - до 10-15 см, в западните планински масиви - над 50 см. Изчисленията са на европейския модел за средносрочно прогнозиране (ECMWF).

Междувременно в събота през деня в Централна Южна и Югоизточна България ще вали дъжд, който едва в тъмните часове ще премине в сняг. Възможни са кратки, но интензивни дъждове в значителни локални количества. В Северна България ще вали сняг.

В неделя и понеделник тенденцията е снеговалежите постепенно да намаляват и да спират, най-късно в Рило-Родопската област. Температурите през този динамичен период ще са зимни. След мразовита сутрин, в петък дневните стойности ще се движат от 2 до към 7-8 градуса. В събота градусите ще са с 1-2 пункта по-високи.

От неделя влизаме в пореден студен цикъл, чиято кулминация се очаква в първата половина на предстоящата седмица, когато в Западна България се изпълняват традиционните сурвакарски обичаи. На 12 и 13 януари термометрите ще падат в ранните часове до минус 10 - минус 15 градуса. Към средата на седмицата студеното ядро ще “попари” със същите сутрешни температури Североизтока.

В неделя се очаква в Североизточните райони да натрупа сняг. В комбинация с вятъра ще се образуват снегонавявания.

В понеделник и вторник се очакват температури от минус 10 - минус 15 грасуда. Дневните температури ще останат под нулата. Валежите от понеделник спират, очакват се такива от дъжд и сняг по Черноморието. Температурите са много по-ниски от климатичните норми за страната.

Следва бавно повишение на температурите и тяхното нормализиране към характерните за месеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com