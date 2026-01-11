Грипната вълна удря с пълна сила, януари е най-опасният месец

„Пикът на грипа предстои и ще бъде през януари“, предупреди в интервю за бТВ главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, като очерта очакванията за следващите седмици. По думите му още през идните дни някои области в страната могат да достигнат епидемични нива, а здравната система ще бъде подложена на сериозно натоварване.

Доминиращият щам и мащабът на заразата

Според данните близо 90% от изследваните проби са положителни за варианта AH3N1, който категорично доминира в настоящата грипна вълна. Кунчев подчерта, че не би го определил като „супергрип“, тъй като няма принципно различно протичане, но се предава значително по-лесно. „Засяга повече хора, малко по-интензивна е епидемията“, обясни той, като уточни, че засега не се потвърждават твърдения за необичайно висока смъртност. Въпреки това мащабът е сериозен – само в София по думите му ежедневно боледуват около 10 хиляди души, което неминуемо оказва натиск върху болници и лични лекари.

Симптомите идват бързо и рязко

Заради празничните дни реалната статистика за броя на болните е непълна, но лабораторните данни са показателни. В края на миналата седмица са изследвани 240 проби, като 68 от тях са били AH3N1, при минимално присъствие на COVID и други грипни варианти. „Къс инкубационен период и рязко начало – температура и лошо общо състояние. Вие сами разбирате, че сте болни“, посочи Кунчев. Симптомите могат да се появят само няколко часа след заразяването или до едно-две денонощия, като грипът често започва със сухо гърло и дразнене, последвани от суха, лаеща кашлица.

Как да реагираме и какво наистина помага

Главният здравен инспектор беше категоричен, че първата стъпка е болният да не заразява околните. Оставането вкъщи е ключово, а опитите да се работи в това състояние са контрапродуктивни. Той препоръча при възможност първоначална консултация по телефона, вместо чакане пред лекарски кабинети. „Най-важното е антивирусното лекарство – то единствено влияе на размножаването на вируса“, подчерта Кунчев, като допълни, че останалите медикаменти са само симптоматични. Ранният прием – още в първия или втория ден – дава най-добър ефект и скъсява боледуването, докато антибиотик се изписва единствено при усложнения.

Училища, ваканции и рискови групи

По думите на Кунчев грипната ваканция сама по себе си не спира епидемията, особено когато заразата вече е широко разпространена. Ако 30% от учениците отсъстват, учебният процес така или иначе е сериозно нарушен. Що се отнася до превантивния прием на медикаменти, той е оправдан само при рисковите групи – възрастни хора и хронично болни, при които грипът може да доведе до тежки усложнения. Според експерта именно при тях вниманието трябва да бъде най-голямо в идните седмици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com