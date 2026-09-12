Прокуратурата пое случаи с ваксини, Кунчев обяви стряскащи данни
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
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От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
Събра хиляди пожелания за здраве
Задава се втора вълна
Ситуацията във Варна се нормализира, каза Ангел Кунчев
Колко е възможно да се опазим от вирусите
Съветите на Ангел Кунчев
90% от пробите са с агресивен щам, болниците под натиск
Той се разпространява по-рано от обичайното
Ваксината си върши работата, заяви главният държавен здравен инспектор
Причината са климатичните промени
Предложението направи главният държавен здравен инспектор
Заетостта на болничните легла в момента в страната е много висока
Възможно е тази година грипната епидемия у нас да започне по-рано от очакваното
Всички тези събития са свързани с общественото здраве и изискват сериозно внимание
За щастие температурите не са високи
COVID вече протича леко, новите щамове не носят паника
Ще налагат солени глоби
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
Отговор на горещия въпрос даде главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев
Той отправи призив към родителите