Нова система в здравеопазването облекчава личните лекари и пациентите

Здравните власти въвеждат нова система за имунизации при личните лекари.

Доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, коментира пред БНТ как ще функционира новата система. По думите му изграждането й е било дълъг и труден процес, но целта е ясна – да се улесни работата на личните лекари и да се гарантира, че информацията за пациентите няма да се губи.

„В България ежегодно се правят над 2 милиона имунизации и реимунизации. Всеки общопрактикуващ лекар, според броя на пациентите си, изпълнява такива дейности всеки месец“, посочи Кунчев.

Той обясни, че в момента една имунизация отнема на лекаря 4–5 минути, но след това следва дълга документация. „Поне 10–15 минути се записва на 5–6 места – в книгата за имунизации, в здравната карта на детето, в отчета за РЗИ и за Здравната каса. Точно това искаме да избегнем“, каза още експертът.

Какво печелят пациентите и лекарите от новата система

Новата информационна система ще съхранява данните за всяка имунизация в електронно досие. „Независимо дали ще смените личния лекар, дали той ще отпадне от системата или ще отидете да живеете в друг град – информацията ще остане винаги достъпна“, подчерта Кунчев.

Той допълни, че системата ще облекчи и процедурите за доставки. „Личните лекари освен че отчитат имунизациите, всеки месец подават заявки за ваксини, за да се знае какви количества са необходими. Това също може да бъде поето от една система“, каза той. Очакванията са тя да заработи от септември.

Лятото под контрол с ниска заболеваемост и леко протичане на вирусите

Д-р Кунчев коментира и здравната картина в страната. „Това лято, дори за известна изненада за мен, нещата вървят много добре. Нямаме сериозни епидемични взривове, дори по Черноморието, където традиционно има проблеми“, посочи той.

Наблюдава се леко повишение на ентеровирусите и на случаите на Ковид-19, но и двете протичат сравнително леко. „Не е висока заболеваемостта, а и начинът на протичане не е тежък. Много малко от хората въобще стигат до лекар“, обясни главният държавен здравен инспектор.

