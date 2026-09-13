Властта обяви край на нагласените поръчки и скритите трансфери
Системата СИГМА ще проверява за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени при харченето на публични средства
Следете всички новини, анализи и коментари за Система. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Системата СИГМА ще проверява за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени при харченето на публични средства
Причината е тестове на системата
Детайлите са инструмент на властта - над свои и над чужди
Системата е счупена, казва тя
Това са данни за последното десетилетие у нас
"Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето водачи
Регистрация, биометрия и електронни данни ще заменят печатите в паспортите до 2026 г.
През първите шест месеца системата ще бъде постепенно въвеждана
Кметът на София отхвърли политическите спекулации, заяви твърда позиция срещу „рекета с боклука“ и обяви, че лично е одобрил системата BG-Alert
Той защити действията на властта при информиране на гражданите за опасности
Достъпът за автомобили е временно ограничен
Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове
Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система
Как общопрактикуващите лекари ще спечелят време за пациентите
С промените в Кодекса за застраховането се поставя началото на системата "бонус-малус"
Получавате технологична иновация в красив и дискретен вид
Както и със спални комплекти от негорим текстил
Застрахователят ще приема и прилага правила за коригиране на застрахователната премия
Били задействани системите за ПВО в южния град Бандар Абас
Крайната цел, която е заложена в законодателството за пенсиониране, ще бъде достигната през 2037 година