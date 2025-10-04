Разкритие от Терзиев! Каза ще се кандидатира ли за президент

Столичният кмет Васил Терзиев постави ясни граници – и в политиката, и в управлението на града. В интервю за БНТ той

отхвърли категорично възможността да се кандидатира за президент догодина,

като заяви, че фокусът му остава върху работата в столицата. Терзиев коментира и горещите теми за кризата със сметопочистването, обвиненията в картел и работата на новата система BG-ALERT, като очерта предизвикателствата пред управлението на града.

„Нямам никакви претенции да бъда президент“

„Може Денков да е говорил като за профил, но с мен никой не е обсъждал такава възможност. Нямам никакви интереси и претенции да бъда президент. Искам да защитавам интересите на град София“, заяви категорично кметът.

Терзиев подчерта, че се чувства ангажиран единствено с управлението на столицата и с отговорността, която му е поверена от гражданите. „Хората си избирам аз, за тях аз нося отговорност. В понеделник ще разберете“, каза той, намеквайки, че предстои обявяване на нов заместник-кмет.

Кметът коментира и темата за „Топлофикация“, която според него трябва да се реформира така, че да стане „политически независима“. „Да си остане по същия начин ли? Трябва да се повдигне темата за концесия. София има нужда от прозрачност и стабилност“, допълни той.

Кризата с боклука

Терзиев бе категоричен, че няма да подпише новия договор за сметопочистването на София, предлаган на цена от 420 лева за тон боклук – повече от два пъти над сегашната. „Прави се организация, ще дадем информация на гражданите какво се случва. 420 лева на тон няма да подпиша. В момента е два пъти и половина по-ниско. Няма да позволя да се плащат безбожни цени“, каза той.

По думите му има очевиден опит за натиск и картелно договаряне между фирми. „Една фирма се наговаря с други на други позиции. Това е абсолютен опит да бъдем обрани“, подчерта Терзиев. Той допълни, че общината е работила дълго върху техническите изисквания, за да гарантира честна процедура и конкуренция, като е привлякла и международни компании. „На едната им запалиха камионите, на други им взеха лиценза. Една от българските се отказа, незнайно защо“, разказа кметът.

Чистотата на София и „рекетът“ на пазара

Васил Терзиев подчерта, че кризата е ограничена основно в шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“. „Ще дадем повече информация съвсем скоро. Общинското дружество „Софекострой“ отказа да поеме ангажимента, тъй като няма капацитет. Общинските дружества не са под мой контрол – там принципал е СОС“, уточни той.

„Не съм спрял да бъда заложник на нечии интереси, но няма да се поддам на рекета. Ако сега се поддадем, това ще стане новото ежедневие за всичко. Трябва да кажем: не, стига!“, заяви Терзиев. Той апелира гражданите да съдействат чрез разделно събиране на отпадъците и обеща повече цветни контейнери и по-добра организация.

„Как да обясня на един нормален човек защо такса смет от 100 лева става 500? Услугата няма да стане два пъти по-добра. Тя е същата“, добави кметът.

BG-ALERT – система, която работи

Терзиев коментира и системата BG-ALERT, която предупреди гражданите за рискови условия по пътя към Витоша. „BG-ALERT аз лично съм го одобрил“, заяви той.

Кметът призна, че първото реално задействане на системата е показало слабости в комуникацията между институциите, но и е дало възможност да се направят нужните подобрения. „Имаше пропуски в комуникационната верига, но това беше добра възможност да се провери как работи. Действително имаше риск за посещение на Витоша. Извинявам се, ако сме създали неудобство на някои. Нашата цел е да комуникираме активно с гражданите и да се учим от грешките“, заяви Терзиев.

Той увери, че пътят към планината вече е напълно проходим и че системата ще се използва активно за бъдещи предупреждения при риск за гражданите.

