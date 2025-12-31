Вижте разписанието на градския транспорт в София в новогодишната нощ

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщават от Столичната община.

На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии:

№ 5 на 30 минути

№ 7 на 40 минути

№ 10 на 60 минути

№ 11 на 60 минути

№ 18 на 60 минути

№ 20 на 50 минути

№ 22 на 50 минути

№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии:

№ 1 на 50 минути

№ 2 на 50 минути

№ 7 на 50 минути;

№ 9 на 70 минути;

Автобусни линии:

№ 72 на 50 минути;

№ 73 на 75 минути;

№ 83 на 65 минути;

№ 85 на 70 минути;

Линии на метрото:

№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;

№ 3 на 20 минути



Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщават от Центъра за градска мобилност.

Припомняме, че плащането на пътувания, направени на 31 декември и на 1 януари в градския транспорт в София, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.

