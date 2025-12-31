Вижте разписанието на градския транспорт в София в новогодишната нощ

Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщават от Столичната община.
На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.
Трамвайни линии:
№ 5 на 30 минути
№ 7 на 40 минути
№ 10 на 60 минути
№ 11 на 60 минути
№ 18 на 60 минути
№ 20 на 50 минути
№ 22 на 50 минути
№ 27 на 40 минути
Тролейбусни линии:
№ 1 на 50 минути
№ 2 на 50 минути
№ 7 на 50 минути;
№ 9 на 70 минути;
Автобусни линии:
№ 72 на 50 минути;
№ 73 на 75 минути;
№ 83 на 65 минути;
№ 85 на 70 минути;
Линии на метрото:
№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;
№ 3 на 20 минути
Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщават от Центъра за градска мобилност.
Припомняме, че плащането на пътувания, направени на 31 декември и на 1 януари в градския транспорт в София, ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com