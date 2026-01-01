Нов удар по джоба! Водата в София поскъпна

От днес питейната вода за битовите потребители в София поскъпва с 11,8 процента и вече струва 4,10 лева за кубичен метър. Решението беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година и влиза в сила с началото на 2026 г., превръщайки първите дни на новата година в по-тежки за столичните домакинства.

Решението на регулатора и изключенията

Решението на КЕВР предвиждаше поскъпване на водата за битовите потребители в повечето населени места в страната. Ден след гласуването Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че ВиК операторите в системата на Български ВиК холдинг, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци в област Велико Търново, няма да повишават цените от 1 януари 2026 г. и се ангажират да уведомяват своевременно клиентите си при бъдещи промени.

Временно спиране на услуги заради еврото

На сайта на Софийска вода е публикувано съобщение, че заради преминаването към единната европейска валута от 1 януари информационните системи на дружеството ще бъдат пренастройвани до 4 януари. В този период услугите на телефонния център ще бъдат преустановени, с изключение на приемането на спешни експлоатационни сигнали. Възможни са и временни ограничения на онлайн плащанията, както и на част от услугите през сайта и мобилното приложение.

Кога всичко се връща към нормалното

От 5 януари всички услуги на телефонния център ще бъдат възстановени, а клиентските центрове на Софийска вода ще отворят врати с обичайното си работно време. Дотогава за столичани остава по-скъпата вода и усещането, че новата година започва с още една тежест за семейния бюджет.

