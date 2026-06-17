Властта обяви край на нагласените поръчки и скритите трансфери

Правителството обяви война на порочните обществени поръчки и скритите вътрешноведомствени трансфери, които ощетяват бюджета с огромни суми. Премиерът Румен Радев предупреди министерствата, ведомствата и местните власти, че новата система СИГМА ще бъде надграждана бързо и ще извършва автоматични проверки за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени.

Платформата дава на гражданите пряк достъп до информацията за разходването на публичните средства. Целта е съмнителните договори и финансовите зависимости да бъдат откривани още при анализа на данните.

„Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствените скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери“, заяви Радев в началото на правителственото заседание.

Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ е разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Тя позволява на всеки потребител да провери колко средства е похарчило дадено министерство, ведомство, община или държавно предприятие, за каква дейност и към кои компании са насочени парите.

Първата версия на СИГМА обхваща над 193 000 договора и обособени позиции на обща стойност 51,7 млрд. евро, сключени от повече от 4400 институции в периода 2020-2026 г. Платформата е безплатна, не изисква регистрация, обновява се ежедневно и е създадена с помощта на изкуствен интелект и без допълнителен бюджетен разход.

Радев подчерта, че системата няма да остане само публична търсачка. Предвижда се добавянето на функционалности за автоматично засичане на необичайни концентрации на договори, повтарящи се изпълнители, свързаност между лица и компании и значителни отклонения в цените.

Премиерът постави мерките в общата политика за защита на потребителите и по-ефективно управление на икономиката. Той припомни договореното с големите търговски вериги намаляване на цените и засиления контрол върху качеството на храните, както и решението за подкрепа на автомобилните превозвачи.

По думите му правителството ще работи и за обръщане на спада в индустриалното производство, износа и инвестициите. „Трябва да се фокусираме не само върху орязването на разходи, а и върху това как ще се пълни хазната“, заяви министър-председателят.

Публичността сама по себе си няма да прекрати злоупотребите, но може значително да стесни пространството за скрити договорки. Истинският тест за СИГМА ще бъде дали сигналите от системата ще водят до проверки, прекратени поръчки и отговорност. Само тогава гражданският контрол ще се превърне в реална защита на бюджета.

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