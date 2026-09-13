Шкварек посочи причината за успеха на Бургас за "Евровизия". Призив към двамата кметове
Призова двамата кметове да покажат проектите
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Призова двамата кметове да покажат проектите
Системата СИГМА ще проверява за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени при харченето на публични средства
Новата система ще позволява проследяване на обществените поръчки
Касае етикетите на стоките
Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро
Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност
Мотото на служебния кабинет: Почтеност, прозрачност и професионализъм
Гласуването не е по-страшно от това да идеш в магазина, каза председателят на Народното събрание
Не смятам, че едни предсрочни избори могат съществено да повлияят на сроковете за приемане на еврото, каза пред журналисти финансовият министър...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов получи голямата награда на Фондация „Прозрачни регламенти" на тържествена церемония в София. След п...
"Днес от парламентарната групата на БДЦ подкрепихме единодушно промените в Конституцията водени от това, че в този им вид те гарантират независимост и...
Европейската комисия обяви нова политика, съгласно която, всички контакти с лобисти ще бъдат направени публични, а документите за спорното търговско с...
София. По бюджетите на общини да бъдат предоставени 4 289 645 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от педагогически...
София. Мерки за подобряване на независимостта и прозрачността в работата на ДКЕВР предлага правителството с промени в Закона за енергетиката, одобрени...
София. Климатът на насилие и пълната липса на прозрачност за истинските собственици на медии са сред причините България да се нареди на стотното място...
София. Една от неспазените препоръки в изборния процес е разрешаването на агитацията на майчин език. Това констатира Организацията за сигурност и сътр...
Инж. Георги Изворов, изп. директор на "Строймонтаж" ЕАД и председател на областното представителство на Камарата на строителите в България в Разград
Стоян Станков, собственик на ферма за охлюви в с. Жинзифово, край Кърджали
ВСС направи крачка напред, като върна онлайн публичността на декларациите
София. На пресконференция днес пред журналисти, колеги и партньори бе преставен проектът „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Въ...