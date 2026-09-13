Властта обяви край на нагласените поръчки и скритите трансфери
Системата СИГМА ще проверява за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени при харченето на публични средства
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Системата СИГМА ще проверява за свързани лица, фаворизирани фирми и завишени цени при харченето на публични средства
Новата система ще позволява проследяване на обществените поръчки
Предлагат баснословни пари на собственика му
София. Началникът на полицейското звено „Сигма" към МВР Ивайло Василев е обвинен в тежко умишлено престъпление с много висока степен на обществена опа...
София. Седемте полицаи на специализираното звено "Сигма" вече са обвинени за подкуп и изнудване. Това съобщиха от специализираната прокуратура. Обвин...
София. Днес ще бъде оповестено какви обвинения ще бъдат повдигнати срешу седемте задържани служители на звено "Сигма" към МВР. Наред с началника на „С...
София. Шефът на специализираното полицейско звено "Сигма" Ивайло Василев е задържан. Той се разследва за финансови злоупотреби, както и натиск върху...