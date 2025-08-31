Свят

Тръмп прави голяма промяна. Ще се отрази на всеки американец

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система

Източник: Асошиейтед прес, архив

31 авг 25 | 7:20
1125
Иван Ангелов

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще издаде указ, с който ще изисква

удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори,

предаде Ройтерс.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата,

освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

 

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че

на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

 

