Изненада от Тръмп. Ето къде се появи

На фона на зловещите слухове за болест или смърт, които на талази наводняват социалните мрежи, американският президент се появи здрав и щастлив в началото на уикенда на любимото си място с любимата внучка.

Той излезе от Белия дом и отиде да играе голф, придружаван от Кай Тръмп. Президентът носеше бяла поло риза, черни панталони и характерната си червена шапка MAGA напът за голф игрище във Вирджиния.

Малко преди това кореспондентът на Daily Caller в Белия дом Рейгън Рийз написа в страницата си в X, че е имал "цял час" разговор с президента на САЩ в петък.

.Newsweek, позовавайки се на базирания на изкуствен интелект чатбот X, отбеляза, че публикациите за възможната смърт на Тръмп са привлекли повече от 1,3 милиона потребители до сутринта на 30 август. Според доклад на аналитичната служба на платформата са публикувани около 158 хиляди съобщения, съдържащи фразата "Тръмп е мъртъв" и около 42 хиляди с думите "Тръмп е мъртъв".

Слуховете се появиха на фона на изявление на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, че е готов да заеме поста на американски ръководител, ако нещо се случи с Доналд Тръмп.

В същото време обаче Ванс подчерта, че шефът му има "невероятно добро здраве" и "фантастична енергия".

"Това, което се случва сега, говори много повече за състоянието на недоверието в информацията и институциите в САЩ, отколкото за здравето на президента", каза Иън Бремър, политолог и основател на консултантската компания Eurasia Group.

Междувременно стана ясно какво са си говорили вчера Тръмп с журналиста от Daily Caller. Американският президент е убеден, че ще се проведе тристранна среща на САЩ, Русия и Украйна за мирно уреждане. Той обаче не знае дали Владимир Путин и Володимир Зеленски ще могат да проведат двустранна среща, се казва в интервю за Daily Caller.

"Тристранната [среща] ще се състои. Двупосочна – не знам. Знаете ли, понякога хората не са готови за това", каза Тръмп.

Обяснявайки мисълта си, президентът направи следната аналогия.

Имаш дете, има друго дете на детската площадка и те се мразят, започват да размахват ръце, да махат и да махнат, а ти искаш да спрат. След известно време те ще се радват да спрат, разбирате ли? Почти същото е. Понякога те се нуждаят от малко война, преди да можете да ги спрете. Но това продължава вече дълго време. Много хора умряха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com