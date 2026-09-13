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Разпръсна зловещите слухове в соц;иалните мрежи
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Разпръсна зловещите слухове в соц;иалните мрежи
Все още не е установена самоличността на мъжа, застрелял двамата журналисти в американския щат Вирджиния, докато заснемали интервю на живо.Неговото ли...
Двама журналисти са били застреляни по време на предаване на живо във Вирджиния. Жертвите са 24-годишната журналистка Алисън Паркър и 27-годишният фо...
Голям пожар е избухнал в САЩ след като влак дерайлира в Западна Вирджиния. Един човек е пострадал след като вдишал доста от отровния дим. Влакът прев...
Ню Йорк. Влак дерайлира и избухна в американския щат Вирджияния. Той е превозвал суров петрол, съобщи Нова тв. Няма пострадали, но заради инцидента 5...
Вашингтон. Американските власти предявиха обвинения в шпионаж срещу бившия разузнавач Едуард Сноудън и поискаха от ръководството на Хонконг той да бъд...