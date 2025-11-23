Тръмп гневен: Украйна не изрази благодарност за усилията ни

„Ръководството на Украйна изрази нулева благодарност за нашите усилия“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в коментар за войната между Русия и Украйна и споразумението от 28-точки, което той лично предложи. В момента Украйна и САЩ го разискват в Швейцария.

Тръмп също упрекна и европейските държави, че продължават да купуват руски петрол, докато Съединените щати продават „огромни суми“ оръжия на НАТО с цел те да бъдат разпределяни за Украйна. Той направи сравнение с политиката на предишната администрация, като заяви, че Байдън е давал помощ „безплатно, включително големи суми пари“.

Тръмп определи конфликта като „насилствен и ужасен“ и подчерта, че при „силно и правилно лидерство на САЩ и Украйна“ войната „никога нямало да се случи“. По думите му тя е започнала много преди началото на втория му мандат – по време на управлението на Джо Байдън – и оттогава само се е задълбочила.

Тръмп повтори твърдението си, че ако президентските избори през 2020 г. не са били „откраднати“, нямало да има война Русия–Украйна. Според него по време на първия му мандат конфликтът изобщо не е бил на дневен ред. „Путин никога нямаше да нападне“, каза Тръмп, като добави, че руският президент е решил да действа едва когато е видял Байдън в действие: „Сега е моят шанс“, цитира той Путин.

„Бог да благослови всички животи, които бяха загубени в тази човешка катастрофа“, завърши Тръмп

