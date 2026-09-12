Фейсбук: Радев декларира победа и благодари за над 900 хиляди гласа
Лидерът на Прогресивна България говори за край на страха и начало на възстановяване на доверието
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Лидерът на Прогресивна България говори за край на страха и начало на възстановяване на доверието
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