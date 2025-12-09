Спорт

Семейството на Любо Пенев с емоционални думи за подкрепящите го

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия, написаха още те

Снимка: АП/БТА
09 дек 25 | 10:40
538
Фатме Мустафова

Семейството на футболната легенда Любослав Пенев благодари за подкрепата, която получава в изключително трудния момент

59-годишният бивш национал се бори за живота си заради сериозно онкологично заболяване в клиника в Германия.

Ето какво написаха:

До всички, които заставате до нас,

От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия.

Фатме Мустафова

