Майкъл Дъглас призна 40-годишна пикантна тайна

Една от най-прочутите екранни химии на 80-те години се оказва съвсем истинска. Майкъл Дъглас призна, че двамата с Катлийн Търнър са били любовници, докато снимат хита „Роман за камъка“ през 1984 г. в Мексико.

В продължение на повече от 40 години двамата твърдят публично, че между тях е имало невероятно привличане и флирт, но никога истинска връзка. В новите си мемоари „One Helluva Ride“, които излизат на 6 октомври, Дъглас признава, че това не е било вярно.

„Това беше лъжа“, пише актьорът за официалната версия, която двамата поддържали десетилетия. По думите му истината е, че по време на снимките двамата се влюбили силно и започнали връзка.

Всичко започнало с обяд

Любопитното е, че Катлийн Търнър не била първият избор на Дъглас за ролята на Джоан Уайлдър. Като продуцент на „Роман за камъка“ той първоначално искал Дебра Уингър, но това не се получило.

После се срещнал с изгряващата тогава Търнър на обяд.

Дъглас си спомня, че веднага бил впечатлен от нейната интелигентност, чувство за хумор, сексапил и характерния ѝ дълбок глас. Привличането, по думите му, било мигновено.

Когато заминал за снимките в Мексико, бракът му с Диандра Дъглас вече бил в сериозна криза. Двамата били разделени, макар все още официално да са съпрузи, и имали петгодишен син – Камерън. Дъглас признава в книгата и че по това време и двамата с Диандра имали извънбрачни отношения.

Любовта останала скрита дори от снимачния екип

В Мексико отношенията между Дъглас и Търнър бързо преминали отвъд професионалните.

Актьорът разказва, че връзката не била мимолетна авантюра. Започнала от приятелството, близката им работа, напрежението на снимачната площадка и взаимното уважение, а после двамата станали любовници.

Всичко било пазено в строга тайна. Дъглас посещавал хотелската стая на Търнър, след като останалите вече били заспали. Според спомените му дори партньорът им във филма Дани Де Вито и режисьорът Робърт Земекис не подозирали какво се случва.

На екрана обаче тайната трудно можела да бъде скрита.

Химията между Джак Колтън и Джоан Уайлдър била толкова силна, че зрителите от години подозирали, че между актьорите има нещо повече.

Съпругата му пристигнала в Мексико

Тайната романтика приключила, когато Диандра пристигнала в Мексико заедно със сина им Камерън.

По думите на Дъглас тя усетила, че нещо се случва. Когато останала насаме с Катлийн Търнър, дала ясно да се разбере, че двамата с Майкъл все още са женени.

Това накарало Търнър да се отдръпне – тя не искала да се намесва в брака им. Дъглас и Търнър прекратили връзката, а той се върнал при съпругата си, най-вече заради сина си. Днес актьорът смята, че това събиране е било грешка и че след първата раздяла бракът никога повече не бил същият.

А после 40 години повтаряли една и съща версия

„Роман за камъка“ се превръща в огромен хит и Дъглас и Търнър отново застават един до друг в продължението „Перлата на Нил“. През 1989 г. играят съпрузи, водещи унищожителна бракоразводна война, в черната комедия „Войната на семейство Роуз“.

Десетилетия по-късно отново работят заедно в сериала „Методът Комински“.

През цялото това време обаче двамата продължават да поддържат една версия – че са били ужасни флиртаджии, имали са невероятна химия и са били изкушени, но нищо не се е случило.

Сега Дъглас признава, че лъжата е била начин да бъдат защитени Диандра и малкият тогава Камерън. Майкъл и Диандра окончателно се разделят години по-късно. Тя подава молба за развод през 1995 г. От 2000 г. Дъглас е женен за Катрин Зита-Джоунс, с която има две деца.

А Катлийн Търнър остава част от живота му – този път като близък приятел.