Всичко за Катрин Зита-Джоунс

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Дъглас хвали секса с Катрин

Дъглас хвали секса с Катрин

Майкъл Дъглас се похвали, че след като се събрал със съпругата си Катрин Зита-Джоунс, сексуалният им живот се е подобрил. 69-годишната звезда призна,...

18 юни | 16:47
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