Разводът на годината. Легендарна двойка продава имотите си
Майкъл изглежда все по-крехък и неподвижен, сподели близък на холивудските звезди
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Майкъл изглежда все по-крехък и неподвижен, сподели близък на холивудските звезди
Учениците от Професионалната гимназия по кожени изделия и текстил „Проф. д-р Иван Богоров“ дефилираха в хипи и диско костюми
Холивудската красавица ще се превъплъти в образа на Мортиша Адамс от Семейство Адамс
На пръв поглед актьорът изглежда в добро състояние
51-годишната звезда поддържа диета, за да изглежда като преди 30 г.
За всеки случай, ако някой се е съмнявал - Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс са инвестирали доста усилия, за да възкресят брака си след кратката им р...
Докато някои знаменитости се развеждат, Катрин Зита-Джоунс публично доказа колко обича съпруга си Майкъл Дъглас. Уелската красавица направи публично п...
Съпрузите заровиха томахавката и го удариха на продажби Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс са решили да спестят някой и друг милион от излишни имоти....
Майкъл Дъглас се похвали, че след като се събрал със съпругата си Катрин Зита-Джоунс, сексуалният им живот се е подобрил. 69-годишната звезда призна,...
Катрин не успяла да се справи с подозренията за изневяра
Депресиите на Катрин съсипали брака им
Катрин Зита-Джоунс за първи път проговори открито за проблемите на съпруга си Майкъл Дъглас, на когото откриха рак на гърлото през 2010 година. Пред с...