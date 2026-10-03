Майкъл Дъглас призна 40-годишна пикантна тайна
Звездите от „Роман за камъка“ десетилетия отричаха връзката си. Сега 82-годишният актьор разкрива истината в мемоарите си „One Helluva Ride“
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Звездите от „Роман за камъка“ десетилетия отричаха връзката си. Сега 82-годишният актьор разкрива истината в мемоарите си „One Helluva Ride“
Всичко е инсценировка, твърдят от полицията
Бившият шеф не звънял на жена си, но общувал със сина си Шумно обсъжданата мистерия с Петко Сертов може да се окаже любовна афера. Това е една от две...