Отиде си прочут наш режисьор, променил телевизията и киното

Тополовград загуби един от най-разпознаваемите си културни посланици - на 72 години почина проф. д-р Михаил Босилков Мелтев, режисьор, продуцент, преподавател, бивш ръководител на Българската национална телевизия и почетен гражданин на родния си град. За кончината му съобщиха от Настоятелството на НЧ „Св. св. Кирил и Методий - 1894“, с което професорът поддържаше дългогодишна връзка.

Михаил Мелтев е роден на 17 февруари 1954 г. в Тополовград, където получава основното си образование. По-късно завършва английската гимназия в Пловдив, а интересът му към театъра и киното го отвежда в София.

През 1980 г. Мелтев завършва специалност „Кино и телевизионна режисура“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, днешната НАТФИЗ. Професионалният му път започва в Студията за игрални филми „Бояна“, където преминава през работата на асистент-режисьор, режисьор и режисьор-постановчик.

През 1993 г. специализира кино и телевизия в САЩ, а година по-късно преминава обучение по висш мениджмънт в електронните медии в BBC в Кардиф. Именно в този период, през 1993 и 1994 г., е изпълнителен директор на Българската национална телевизия.

Следва и продължителна академична кариера. Мелтев преподава в Югозападния университет „Неофит Рилски“, НАТФИЗ, Софийския университет, УНСС и Нов български университет. През 1998 г. става доцент, през 2006 г. защитава докторска степен, а от 2012 г. е професор. В продължение на десет години - от 2009 до 2019 г., ръководи департамент „Масови комуникации“ в НБУ и подготвя поколения студенти в областта на киното, телевизията и аудиовизуалната продукция.

Михаил Мелтев оставя след себе си повече от 14 документални и няколко игрални филма. Сред работите му са „След заседанието“, „Г-н Гладстон и българите“, „Приказки от Балканите“ и „Вляво от пътя Лондон-Калкута“.

Последният има особено място в биографията му - документалният разказ е посветен на Тополовград, неговите хора, история и памет. През 2012 г. продукцията е отличена като най-добър документален филм от Българската филмова академия, а сценаристът Влади Киров и операторът Емил Пенев също получават професионални отличия.

Мелтев има важна роля и в организациите на българските кинодейци. Той е председател на Съюза на българските филмови дейци в два последователни мандата в началото на новия век и по-късно оглавява Управителния съвет на „Филмаутор“.

Автор е на редица професионални публикации и на книгите „Телевизионен продуцент“, „Телевизията - културна индустрия“ и „Кино и електронни медии“. През 2016 г. Тополовград го удостоява със званието „Почетен гражданин“ - признание за творческия му принос и постоянната връзка с града.

Родният край остава неизменна част от живота му. Мелтев подкрепя културните инициативи на Тополовград, участва в срещи със съгражданите си и в продължение на три години оглавява журито на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“. С присъствието си в културния живот на града той свързва професионалния свят на киното с читалищната сцена и местните традиции. Неслучайно именно читалищното настоятелство оповести загубата с думи на признателност към човека, който не прекъсна връзката си с Тополовград.

„С дълбока скръб и искрена признателност, се прощаваме с проф. д-р Михаил Мелтев-Почетен гражданин на град Тополовград, изтъкнат режисьор, преподавател и човек, чието име завинаги ще остане свързано с духовния и културен живот на нашия град. Роден в Тополовград, той носеше родния край в сърцето си през целия си творчески път.

През годините, той неизменно подкрепяше културните инициативи на Тополовград, срещаше се със своите съграждани и допринасяше за съхраняването и популяризирането на местната история, духовност и културна памет. Неговото творчество даде възможност на България да види Тополовград през очите на човек, който обича своя роден край и вярва в неговите хора.

Днес Тополовград загуби един от своите най-достойни посланници, но оставя делото, спомените и вдъхновението, които той завеща на поколенията. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и цялата културна общност. Поклон пред светлата му памет!“, написаха от Настоятелството при Читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1894“.