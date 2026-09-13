Изключително рядка находка край наше село
Археолозите с голям удар
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Археолозите с голям удар
Погребан е с коня си и златните накити
Държавата не ни помага, поне да не пречи, казаха доц. Попов и професор Вагалински
Артефактите бяха открити при спасителни разкопки край Тополовград
Даниела Агре разкри гробница на аристорат
По случая е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава
По-силният е с магнитуд 3,2 по Рихтер и е бил с дълбочина 15 километра
Има паднали стълбове, повредени са покриви
Детето е със синини по лицето и с подутина от лявата страна на главата
Националният флаг на всички общински сгради ще бъде свален наполовина
Автор на единствения по рода си в България монумент на легендарния войвода е тополовградският скулптор Христо Дюлгеров.
Отмениха бедственото положение в община Тополовград. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Хасково. Огнището на пожара вече е успо...
Пожарът в община Тополовград се развива на 3 фронта към селата Главан в община Гълъбово, Черепово в община Харманли и Орлов дол в община Тополовград....
Запасни офицери, били някога на служба по границата, са готови да предават знанията си и да обучават доброволческите отряди в Тополовград за противоде...
Продължава да е в сила частичното бедствено положение в 6 села в областта, но обстановката се нормализира. Това съобщиха от областната администрация Х...
Хасково. Кметът на Тополовград Божин Божинов ще покани българи, които живеят в Крим и искат да се върнат у дома, да се заселят в сакарското градче....
Тополовград. Две слаби земетресения са регистрирани тази нощ северозападно от Тополовград, сочи справка в сайта на Европейския сеизмологичен център....
Тополовград. Лек земен трус е регистриран на територията на България в 12.50 часа. Това сочи сайтът на Европейския сеизмологичен център. Земетресение...
Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Трусът...
6 труса разлюляха Тополовград и околността тази вечер. Последният от тях бе регистриран в 21,11 ч. във вторник с магнитуд 3,8 по Рихтер. В 20,29 ч наб...