Окошариха шестима украинци в Индия. Атакуват самолети
Разследващите проверяват незаконно преминаване на границата, обучение на въоръжени групи и движение на техника от Европа
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Разследващите проверяват незаконно преминаване на границата, обучение на въоръжени групи и движение на техника от Европа
Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис
Холивуд скърби за загубата на един от най-великите си архитекти
Скръбната вест обяви поетът и историк Пламен Павлов
Поклонението ще бъде на 2 май (събота) от 14:00 часа в столичния храм "Св. Троица"
Синът й Симеон води сутрешния блок на БНТ, дъщеря й Зорица е интегрален ведически консултант
Роджър беше изключително надарен артист и режисьор
Автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
Създал е много телевизионни програми
Играл е с Джейн Фонда, Мерил Стрийп, Том Круз, Пол Нюман
Тъжната новина съобщи Ники Кънчев
Отново влиза в шпионски трилър
Юрий Бутусов бил със семейството си на ваканция у нас
Народен театър „Иван Вазов“ изказва своите съболезнования към семейството и близките на Робърт Уилсън
Той е снимал четири филма в България
Ето какво коментира режисьорът
През 2024 г. получава от Министерството на културата наградата „Златен век“
На 95-годишна възраст
Актрисата направи режисьорския си дебют
Той почина на 92-годишна възраст