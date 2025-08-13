20 г. след "Мистър и мисис Смит": Голяма изненада с Джоли

Две десетилетия след като разтърси света с „Мистър и мисис Смит“, Анджелина Джоли отново се готви да влезе в кожата на опасна и неустоима шпионка. И то под режисурата на същия човек, който я направи екшън икона – Дъг Лиман. Новият проект, озаглавен „Инициативата“, вече предизвиква тръпки в Холивуд, а Universal Pictures са на крачка от финализиране на сделката.

Филмът е описван като „Тренировъчен ден в света на шпионажа“ – препратка към криминалната класика с Дензъл Уошингтън. Джоли ще играе харизматичната и непредсказуема агентка Брайт, която обучава новобранец на име Чарли. Но дали го готви за мисия… или за елиминиране? Истината се крие зад завесата на тайни, манипулации и глобални интриги.

Сценарият е дело на Ф. Скот Фрейзър („Three X: Световно господство“), а продуцентите Джо Рот и Джеф Киршенбаум стоят зад хитовете „Прислужницата и драконът“ и „Всеки освен теб“. Снимките започват в началото на 2026 г., а феновете вече гадаят кой ще бъде мистериозният Чарли до Джоли.

За 49-годишната актриса това може да се окаже триумфално завръщане към жанра, който я превърна в легенда – от „Сол“ до „Туристът“, Джоли винаги е знаела как да съчетае стил, опасност и дълбочина.

