Сашка Васева се завръща с нов хит

Сашка Васева още не е обменила и едно евро, но е напълно готова за новата валута. Подготвила е даже и песен, за която прогнозира, че ще има съдбата на прословутата ѝ "Левовете в марки".

"Няма да е точно чалга звучене за танцуване. Запаметила съм я, но не искам още да я разкривам, защото имам интуиция, че ще е хитова и да не ми я открадне някой", признава Сашка. Убедена е, че бързо ще свикне с новите пари, пише bgdnes.bg.

