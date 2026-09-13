Сашка Васева се завръща с нов хит
Култовава певица е напълно готова за еврото
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Култовава певица е напълно готова за еврото
Певицата си спомня с благодарност за уроците на великата актриса
Легендата на 90-те с интересно изказване
Въпреки че все още не е прогледнала напълно, певицата вярва, че ще се оправи напълно
Музикалната легенда коментира здравословното си състояние
Дългоочакван ден за цялото семейство
След кошмара на Уимбълдън
Тя отново е готова да пее пред своята публика
Легендата на попфолка подготвя свой моноспектакъл
Певицата претърпя две операции в Германия
Съпругът на фолк легендата съобщи страхотни новини
Певицата вече се чувства по-добре
За което лично съобщи
Надявам се, че всичко ще бъде наред, сподели обичаната изпълнителка
След битката за живот
Певицата разказа подробно за преживения ужас
Емблематичната певица ще открехне завесата на личния си свят
Кого сравниха с култовата певица
Дупнишката Мадона признава, че пак си е имала работа с доктори, но този път за добро