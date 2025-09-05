Сашка Васева показа дъщеря си. Разкри какво мечтае да види (СНИМКА)

Нова разплакваща изповед направи любимата на България фолк звезда Сашка Васева

Малко преди заминаването си за Германия тя гостува в студиото на "Преди обед", където, освен че сподели какво е здравословното й състояние днес, представи и дъщеря си Христина-Елена, предаде life.dir.bg.

Преди няколко години певицата беше диагностицирана с тумор в мозъка, заради който изгуби и зрението си. Въпреки че все още не е прогледнала напълно, Васева е категорично убедена, че ще се оправи напълно.

"Чувствам се щастлива, че дъщеря ми стана на 18 години и че съм жива и здрава при посрещането на тази годишнина", сподели с усмивка и вълнение фолк легендата. "Много добре се развиват нещата. На последния скенер, на който бях, няма никакъв растеж на тумора, овладяно е положението на 100%. Жива и здрава съм."

Въпреки че с днешна дата тя продължава да се бори със загубата на зрение, което е вследствие на тумора в главата, Васева е убедена, че един ден ще прогледне.

"Това беше последицата от това, което ми се случи. Но продължавам да се боря и вярвам, че Бог пак ще ми даде шанс да видя красивите очи на дъщеря си, да виждам чистотата на нещата. В момента зрението ми се подобрява, но виждам в мъгла", разказа още Сашка Васева.

Заради заболяването на Сашка, съпругът й Христо я взима заедно с децата им в Германия. По това време дъщеря им Христина-Елена е на 12 години и й се налага да започне живота си буквално отначало - с изучаването на нов език, в ново училище, и с нови приятели.

