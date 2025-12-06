В очакване на Огнения кон: Какви играчки да не слагаме на елхата

2026 година идва под покровителството на Огнения кон - символ на свобода, сила и благородство. Той обича хармонията и естествената красота, а не показността и излишния хаос. Ако искаме късметът на годината да бъде на наша страна, експертите по фън шуй съветват да внимаваме как украсяваме дома и коледната си елха тази зима.

Ето кои декорации е най-добре да оставим в кутията:

Прекалено лъскави и „ослепителни“ играчки

Макар празникът да е време за блясък, твърде много изкуствено сияние може да отблъсне символа на годината. Конят предпочита естествени цветове и балансирана украса. Прекомерната лъскавина и хаосът от ярки тонове носят енергия на суета – нещо, което Огненият кон не понася.

Играчки с огнени мотиви

Изненадващо, но факт - въпреки че 2026 е година на огъня, натрапчивата огнена символика не се приема добре. Фигурки с пламъци, факли, агресивно червено-оранжеви декори могат да внесат конфликтна енергия в дома. Огънят трябва да присъства фино и благородно, не като хаос и агресия.

Символи на хищници

Конят е бързо животно, но и плячка. Инстинктът му го държи далеч от хищниците. Затова избягвайте украса с изображения на вълци, лъвове, орли и други хищни птици. Тези фигури носят напрежение и чувство за опасност.



Тежки метални играчки

Металът символизира ограничение и натоварване -нещо, което свободолюбивият Кон не желае.

По-добре заменете тежките украшения с дървени, стъклени, текстилни, естествени елементи. Така елхата ще изглежда по-топла и хармонична.

Счупени, пукнати или силно овехтели играчки

Огненият кон е символ на достойнство. Нещата, които поставяме в дома, трябва да излъчват грижа и уважение.

Играчки с драскотини, отчупени части, избелели цветове - време е да си кажете „довиждане“ с тях.

Празникът обича новото, чистото и зареденото с добра енергия.

Ако украсата носи естествена красота, хармония, топлина и уют - тогава късметът ще препуска право към дома ви!

