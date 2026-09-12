Тайните на коледната елха - българската следа в историята
Най-обичаният празничен символ
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Най-обичаният празничен символ
Тази година хит са панделките в украсата
Българите отделят почти колкото европейците за коледна елха
Експертите по фън шуй съветват да внимаваме как украсяваме дома
Стара Загора официално даде старт на коледните празници с тържествено запалване на светлините на градската елха
Със събраните 16 793 лв. са закупени 7 софтуера за комуникация и 7 лаптопа, обяви омбудсманът Иванка Сотирова
Каква е причината?
Истинско коледно вълшебство очаква посетителите на паркинга пред магазина на бул. „Царица Йоанна“ 84
Зам.-кметът Милена Желева: „Нека магията на Коледа ни води към добри дела, повече обич и сплотеност!“
Децата имат възможност да напишат своите писма до Дядо Коледа
Светлините на коледната елха ще грейнат, а Дядо Коледа ще раздаде подаръци на най-малките
Причината за това ранно украсяване често е желанието да удължим празничното настроение
Естествена коледна елха се извисява на площад "Севтополис"
В нощта на 7 срещу 8 ноември 2024 г. паметникът на Ленин е бил разрушен
Очевидци разказват, че на помощ веднага са се притекли около 20 души
Коледна елха е свързана и с куп положителни емоции
През последните години тенденцията е да се украсяват изкуствени елхички, за да опазим природата
Според китайския календар 2023 г. е годината на Черния воден заек
Търговци казаха колко ще е поскъпването
чШоуто започва в 18,00 ч