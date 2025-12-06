Кейт влиза в нова роля. Необичайно решение

В нова роля влиза принцесата на Великобритания Кейт Мидълтън. Тя вече се наложи като една от най-стилните кралски особи в света. Но в момента е без личен стилист и всички решения как се облича и какво впечатления оставя на публични събития са изцяло нейни. Въпреки че през лятото дългогодишната й лична асистентка и стилист Наташа Арчър напусна двореца, за да започне собствена модна консултантска практика, Кейт няма намерение да наема нов дизайнер до себе си.

"Кейт винаги е била много ангажирана в избора на тоалети за кралските си ангажименти, но сега е толкова уверена, че знае точно какво й подхожда и какво не", коментират източници на People.

Арчър, наричана с обич "Таш" от принцесата, работи за принц Уилям и Кейт още от годежа им. Тя често действа като посредник между принцесата и дизайнерите, което я превърна в неофициален стилист на Кейт. Очакваше се напускането й да доведе до сериозна промяна в стила на принцесата, но според модни експерти промяната е минимална.

"Виждаме разграничение между ежедневните, по-обикновени тоалети и големите впечатляващи моменти - като златната рокля на Phillipa Lepley, която тя носи на държавната вечеря с Тръмп", коментира Бетан Холт, моден директор на The Telegraph.

Един от най-важните елементи в стила на Кейт е използването на модата като дипломатически инструмент. Тя често избира марки и аксесоари със символично значение - например перлена огърлица на израелската дизайнерка Susan Caplan за Деня на Холокоста или тоалет от германския бранд Talbot Runhof преди историческо държавно посещение на немския президент.

Според близки до принцесата източници, Кейт прекарва много време в онлайн пазаруване и проучване на марки, които имат значение за нея. "Тя не се интересува от тенденции, важно е да се чувства комфортно и да предава послание", казва източникът.

