Изненада от Кейт. Отиде на село

Кралската двойка принц Уилям и принцеса Кейт прекараха ден сред природата по време на посещение във ферма в графство Арма, Северна Ирландия. Двамата пристигнаха, за да се срещнат с местни жители и да научат повече за ежедневието на хората.

Посещението беше част от обиколка, насочена към насърчаване на общностния дух и подкрепа на семействата в селските райони. Кралската двойка разговаря с фермерите, разгледа стопанството и с интерес изслуша историите на домакините, предаде ДарикНюз.

За семейство МакКийвър, които стопанисват фермата, срещата се оказала истинско преживяване. „Беше невероятно, направо сюрреалистично да ги видим на собствената си земя“, сподели развълнувано Катрин МакКийвър.

Посещението преминало в непринудена и приятелска атмосфера – принцът и принцесата се усмихвали, шегували се с децата и не криели интереса си към живота извън Лондон.

