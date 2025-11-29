Нов живот за три зодии. Ще им върви по вода

С края на ретроградния сезон този месец, животът ще се подобри значително за три зодии до края на декември 2025 г. Някои значителни астрологични промени ще облекчат енергията, която им е създавала трудности. Преди декември да свърши, Слънцето, Венера и Марс ще влязат в Козирог, един от най-стабилните знаци на зодиака. Това означава, че започваме да виждаме повече баланс в живота с наближаването на празниците и тези астрологични знаци най-накрая виждат признаците, че животът става много по-добър, пише iwoman.bg.

БЛИЗНАЦИ

Ретроградният Меркурий и неговият период на сянка раздвижват отношенията ви от известно време, Близнаци, но можете да очаквате всички проблеми да се изгладят и да се върнете към начина, по който са били нещата преди началото на ретроградния сезон. Облекчение и много повече яснота идват на пътя ви и наистина можете да разберете накъде отиват нещата, ако сте във връзка, особено след Новолунието на 19 декември, което попада в седмия ви дом на партньорите.

В продължение на четири месеца и половина (през първата седмица на ноември) Уран беше във вашия знак, създавайки някои непредсказуеми и може би неочаквани ситуации в живота ви. Сега, когато Уран се завърна в Телец през следващите пет месеца, можете да си отдъхнете спокойно за известно време. Докато Уран преминава през деветия ви дом, той носи по-добри неща, тъй като е в тригон с вашето Слънце и може да се свърже с пътувания, образование и вашия личен мироглед.

С навлизането на Слънцето, Венера и Марс в Козирог, или вашия осми дом, този месец, се чувствате по-стабилни и започвате чудесно точно навреме за Новата година!

ДЕВА

Деви, вашата управляваща планета Меркурий беше ретроградна през ноември, обърквайки комуникацията и мисленето. Но на 17 декември тя най-накрая напуска периода си на сянка завинаги и нещата се връщат към нормалното по отношение на комуникацията.

Уран беше в Близнаци почти половината от годината, което е предизвикателна енергия за вас. Но Уран се завръща в Телец сега, носейки ви нови възможности. Както Сатурн, така и Нептун в Риби са се противопоставили на Слънцето на всяка Дева тази година, но този период скоро приключва, което е достатъчна причина да празнувате.

Тъй като Слънцето, Венера и Марс се преместват в Козирог този месец, те са в знак, който е съвместим с вас, което прави нещата много по-лесни. Козирогът не само е съвместим с вас, но и управлява вашия пети дом на любовта и забавленията. Така че, след Новолунието в Стрелец на 19 декември, нещата се подобряват и можете да очаквате страхотен край на годината!

РИБИ

Ретроградният Меркурий и неговата сянка създават проблеми в работата и кариерата ви, Риби, но периодът на сянка най-накрая приключва на 17 декември и можете да започнете да се връщате към нормалното.

Уран в Близнаци е в квадратура с Риби през последните няколко месеца, но обратното завръщане на Уран в Телец работи много по-добре за вас. Съвпадът на Нептун с вашето Слънце вероятно също е създал много объркване и несигурност, да не говорим за това, че Сатурн е във вашия знак, което съвпада с големи, ако не и трудни, промени в живота. Но вие сте на последния етап от това дълго и трудно пътуване и можете да очаквате големи промени през новата година.

Когато Слънцето, Венера и Марс се преместят в Козирог този месец, ще почувствате много повече стабилност. Ще станете по-общителни и по-склонни да общувате с други хора този месец, което означава, че втората половина на декември ще ви подхожда и ще се чувствате много по-добре.

