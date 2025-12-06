Денят, в който Халифакс изчезна. Най-голямата експлозия

На 6 декември 1917 г. канадският град Халифакс преживява катастрофа, която остава в историята като най-голямата експлозия, причинена от човек, преди атомната ера. В ранната утрин пристанището е оживено – кораби товарят и разтоварват, докато светът е в разгара на Първата световна война. Никой не подозира, че след минути градът ще бъде почти заличен от картата.

Сблъсъкът

Френският товарен кораб Mont-Blanc, натоварен с експлозиви – нитроглицерин, бензол и пикринова киселина – навлиза в пристанището. Срещу него се движи норвежкият кораб Imo. Маневрите се оказват фатални: двата кораба се сблъскват. Искра от удара запалва товара на Mont-Blanc.

Експлозията

Минутите след сблъсъка са белязани от паника. Хората се събират по крайбрежието, за да наблюдават горящия кораб. В 9:04 ч. сутринта Mont-Blanc избухва. Взривът е толкова мощен, че унищожава цели квартали, изравнява с земята хиляди домове и изхвърля парчета метал на километри разстояние. Вълната от разрушения е сравнима с природно бедствие – но причинена от човешка грешка.

Последствията

Над 2000 души загиват, повече от 9000 са ранени. Хиляди остават без дом. Взривната вълна чупи прозорци на 80 километра разстояние, а облакът от дим и огън се вижда от десетки километри. Халифакс е почти разрушен.

Историческо значение

Експлозията в Халифакс е най-голямата неядрена експлозия в историята до 1945 г.. Тя показва колко крехка е границата между индустриалния прогрес и катастрофата. В годините след трагедията градът е възстановен, но паметта за онзи ден остава жива – като предупреждение за силата на човешките грешки и отговорността пред технологиите.

