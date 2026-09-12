Денят, в който Халифакс изчезна. Най-голямата експлозия
Взривната вълна чупи прозорци на 80 километра разстояние
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Взривната вълна чупи прозорци на 80 километра разстояние
Самолет "Еърбъс А320" на канадската авиокомпания "Еър Канада" излезе от пистата при твърдо кацане на международното летище в град Халифакс. Инцидентът...
Отава. По време на товарни дейности в канадското пристанище Халифакс е паднал контейнер с химикали. Първоначалните информации бяха за изтекла радиация...