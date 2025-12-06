Ученик скри шапката на Ники Кънчев. Отговори на въпрос за 20 000 лева-. Но, уви, не успя да си тръгне с тях, защото вече че бе отказал от играта и отговорът бе извън нея.

Истински ученически триумф беляза последния епизод на „Стани богат: Златната лига", в който двама млади участници си тръгнаха с по 10 000 лв., като и двамата заявиха, че ще дарят печалбите си за каузи в полза на обществото.

Първи спечели ученикът Красимир Денев от София, който впечатли с изключително спокойствие и знания. Той достигна до въпроса за 20 000 лв., но се отказа – макар че секунди след това посочи правилния отговор.

Краси заяви, че ще дари цялата сума за залесяване на гори, пострадали при различни бедствия.

„Щеше да спечелиш не 10, а 20 000 лв.", отбеляза водещият Ники Кънчев, възхитен от играта му.

Вторият ученик, който напусна стола на богатството с 10 000 лв., беше Яна Мартинова. Тя също обяви благородна кауза – ще дари печалбата си за ремонт и подобрения на физкултурния салон в своето училище.

Епизодът се превърна в истински празник на младостта, доброто и отговорността – с две впечатляващи победи, но още по-впечатляващи решения как да бъдат изразходвани спечелените пари.

