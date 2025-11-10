Счетоводител остави Ники Кънчев без думи! Феноменално представяне

Любен Цонев продължи да играе страхотно в „Стани богат“ и тази вечер. Мъжът, който е главен счетоводител и данъчен консултант, показа знания, с които впечатли публиката.

За 3000 лева той бе попитан: Каква игрална фигурка не е част от официалния комплект на „Монополи“? - Спортна кола, Напръстник, Зайче и Цилиндър.

Без да се замисля много, Любен отгатна, че става въпрос за зайче.

Последва въпрос за 5000 лева: Консерви с какво започват да се произвеждата в СССР през 60-те години на XX век? - Нефт, Вода, Диаманти и Уран.

Играчът поиска „50:50“, и след като компютърът остави в телевизионната игра по бТВ втората и третата опция, позна, че е вярната е вода.

За 10 000 лева Ники Кънчев попита: Потекторат на коя европейска страна в началото на XX век е тихоокеанската държава Самоа? - Германия, Нидерландия, Франция и Испания.

Участникът заложи правилно на Германия, като уточни, че не е рискувал, а се е доверил на това, което е чел в миналото.

Любен реши да прекрати участието си при въпроса за 20 000 лева: Сортът „New Dawn“ на кое цвете през 1931 г. влиза в историята като първото растение с издаден патент? - Карамфил, Нарцис, Роза и Хризантема.

Той клонеше към роза и вече извън играта заложи на нея, като за негово съжаление това се оказа и верния отговор.

Така Любен се размина с 20 000 лева, но спечели заслужено 10 000 лева благодарение на своята богата обща култура.

