Ученичка остави Ники Кънчев без думи. Засечката

Страхотни знания и логика показа ученичката Василия Елезова в последния епизод на "Стани богат"

Тя премина бързо през доста сложни въпоси като този на кой пруски крал е кръстен велик философ, познавайки че става въпрос за Фридрих Ницше.

Заглавието на една от най-известните картини на Пол Гоген обаче спря ученичката Василия Елезова от Националната гимназия за древни езици и култури по пътя към 5000 лв. в "Стани богат", предаде България днес.

Въпросът бе за произведението „Откъде идваме? Какви сме? Накъде отиваме?". Василия, която е и талантлива певица мецосопран, сбърка, като посочи, че това е есе на Зигмунд Фройд.

"Ще рискувам!", заяви тя смело, но този път късметът не беше на нейна страна.

"Отговорът звучи логично - може да изглежда като заглавие на философ, но всъщност е една от най-известните картини на Гоген", поясни Ники Кънчев.

"Аз обърках Гоген с Гоя... точно в моята сфера сбърках", призна разочаровано Василия.

Въпреки грешката, тя си тръгна с 1500 лв., които ще дари за благородна кауза

