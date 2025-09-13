бТВ с троен гаф! Изнерви зрителите

Троен гаф направи бТВ и изнерви зрителите си. Три пъти чаканото от хиляди фенове култово предаване "Стани богат" не можа да стартира. Този сезон в него участват талантливи деца на България, които още миналата седмица демонстрираха дълбоки познания и впечатляваща обща култура.

Тази вечер записът започна, но бе прекъснат от нелепо монтирани реклами. Повторният старт на излъчването прати първия участник в средата на представянето му, което наложи ново прекъсване. Така за по-сигурно, бТВ върна и пусна програмата си от прогнозата за времето.

