Китайците го измислиха! Умни очила тръгват по дирите на нарушителите

В Китай пътната полиция въвежда революционни технологии в ежедневната си работа – нови очила с изкуствен интелект, които предоставят пълна информация за всяко превозно средство за секунди. Системата вече се използва в град Чанша и според местните власти точността ѝ надхвърля 99%.

Новите очила позволяват на полицаите да идентифицират регистрационния номер, проверят историята на автомобила и видят нарушенията на водача, само с един поглед. Всичко това се извършва в реално време, като информацията се показва директно в зрителното поле на служителя.

Технологията ускорява проверките драстично – от досегашните около 30 секунди на едва 1-2 секунди. По този начин се увеличава ефективността на движението с до 80%, намалява се натоварването на полицаите и се минимизира рискът от конфликти.

Системата поддържа и разпознаване на лица, превод на реч на над десет езика и видеозапис на действията, което я прави многофункционален инструмент за модерното правоприлагане. Очилата работят непрекъснато до 8 часа и позволяват безопасна и безконтактна работа на пътните полицаи.

Според експертите внедряването на AI очилата е значителна стъпка към дигитализацията на контрола по пътищата и пример за това как изкуственият интелект може да улесни ежедневието и да повиши безопасността,съобщи technews.bg

