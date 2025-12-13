Изненада. Водеща изчезна от Би Ти Ви

Сутрешният блок на Би Ти Ви тази събота осъмна без Ванина Недкова.

Екранната й половинка Митьо Маринов се появи сам на екран и води предаването без помощ от колежката си.

Още в началото причината за липсата й беше изяснена. Оказва се, че Ванина е рожденичка и от екипа на "Тази събота и неделя" са я пуснали в почивка за празника.

"Като се върне да почерпи", подметна закачливо Маринов преди да продължи да води ефира.

