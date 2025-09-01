Обрат в бТВ! Легендарна водеща се върна

Обрат в бТВ! Ударен старт на предаването "Преди обед"! Днес то започна с нов водещ - Венета Райкова!

"Това е тайната, която пазя от 2 месеца", обяви тя. И разкри, че когато получила предложението мъжът до нея й поставил условие да избира между работата и него.

"Както виждате аз съм тук", посочи тя, но продължи, че ще направи възможното да си запази и връзката.

За мен вече няма клюки, ще спя спокойно, каза Венета. Но веднага даде повод да влезе отново в устата на хората. Тя разкри, че е имала връзка с Тодор Славков. Днес стават 40 дни от смъртта му. Райкова каза, че той никога не е демонстрирал превъзходство, не се е напивал, не е вземал наркотици. Чули се преди две години и той по никакъв начин не дал основание да смята, че е склонен към самоубийство.

Старите водещи Петър Дочев и Оля Малинова ще имат рубрики в новия формат на "Преди обед".

В „Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В „Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стедъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на „Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.

„Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш „професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

