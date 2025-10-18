Тоника СВ изненадаха със сензационни разкрития!

По доста любопитен начин е започнала шеметната кариера на една от най-обичаните наши естрадни групи.

В началото наистина работехме много. В продължение на 11 месеца нямахме никакво заплащане!"

Това призна Милица Божинова от вокалната група "Тоника СВ" в предаването "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви. Певицата сподели, че тогава всички ги е крепял ентусиазмът и красивите песни. Нито един певец от групата не се е отказал или предал в този труден период.

"Тогава всъщност се сплотихме", допълва Божинова.

Певицата гостува с композиторът Стефан Диомов в сутрешния блок, който подкрепи думите й.

"Преди години много се обичахме, обичахме песните си, обичахме това, което правим. Тази любов сега я няма, не е същата. Вече сме станали професионалисти, толкова не горим за това, което правим.

Аз говоря за любовта в първите години, когато влизахме в студиа, първите ни концерти. Това не означава, че сега не сме добре - правим концерти, живеем и пак се обичаме, но по друг начин", обяснява Диомов.

